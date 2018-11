Bergingsekspertar kritiserer bruk av vaierar på HMK Helge Ingstad

innenriks

Fregatten KNM Helge Ingstad ligg no nesten under vatn etter at alle stålvaierar rauk tysdag morgon.

Fleire bergingsekspertar som nettstaden aldrimer.no har kontakta er svært kritiske til at det er brukt vaierar og ikkje kjettingar for å stabilisere skipet.

– Det ser ut som dei har bruk sytråd. Vi har kjettingar dei kunne fått på ein times varsel, seier direktør Jan Vindenes i selskapet Sotra Anchor & Chain. Han peikar på at det er kjetting som er standard i internasjonal berging.

Han får støtte av Tjisse van der Meer, sjef for berging hos det nederlandske bergingsselskapet Ardent Global.

– Aldri i verda om vi ville valt ei slik løysing, seier van der Meer.

Ardent Global er selskapet som stod for snuinga av Costa Concordia i 2012.

Ifølgje van der Meer var Ardent Global eitt av selskapa som Forsvaret kontakta før dei valde Bua Management som bergingsselskap. Tilbodet frå van der Meers selskap vart avvist som «for dyrt», skriv aldrimer.no.

