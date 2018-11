Halvparten av kvoteflyktningane i jobb etter sju år

innenriks

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det berre dei siste tre åra har komme 8.000 kvoteflyktningar og at ein tredel av desse kjem frå Syria.

Tala viser også at delen som er sysselsette aukar med butida i Noreg. Etter sju år er rundt halvparten av overføringsflyktningane i arbeid, inkludert dei som kombinerer arbeid og utdanning. Delen under utdanning er størst etter tre-fire års butid, og deretter er den minkande.

Delen med menn som er i jobb eller under utdanning, er 30 prosent, mot 20 prosent for kvinner. 66 prosent av mennene jobbar 30 timar eller meir kvar veke, mens for kvinner er delen 45 prosent.

Dette er vesentleg lågare enn gjennomsnittet for heile befolkninga, ifølgje SSB.

Ved utgangen av 2017 budde det i alt 35.500 kvoteflyktningar (også kalla overføringsflyktningar) i Noreg, ifølgje tala frå SSB.

Desse utgjorde 16 prosent av alle personar med flyktningbakgrunn og 5 prosent av den totale mengda innvandrarar i Noreg. Kvoteflyktningar er personar som har vorte overførte til og busett i Noreg ved hjelp av blant andre FN.

(©NPK)