Barnetrygda blir auka med 1.000 kroner neste år

Blant sakene det har vore knytt spenning til, er barnetrygda og den momsfrie grensa på 350 kronar for netthandel.

Det er avgjort at momsgrensa blir fjerna, men først frå 1. januar 2020. Det har KrF og regjeringspartia vorte einige om, etter det NRK kjenner til.

Ifølgje kanalen er det òg semje om at barnetrygda blir auka med rundt 1.000 kroner i året uavhengig av inntekt. Det blir dermed ikkje ein auke på 3.200 kroner slik KrF har ønskt. Samtidig har KrF fått gjennom den første auken i barnetrygda på fleire tiår.

Overtid

Klokka 19 tysdag kveld kom forhandlarane frå Høgre, Frp, Venstre og KrF ut frå møterommet der dei har sete i timevis og slipt på forslaget til statsbudsjett.

– Vi har ei heilskapleg skisse til løysing som vi no kjem til å kalle inn gruppene våre til å godkjenne i kveld. Vi håpar at vi får tilslutning der, og i så fall har vi ein budsjettavtale for 2019, sa leiaren til finanskomiteen Henrik Asheim (H).

– Inntening

Avtalen kjem til å bli presentert på ein pressekonferanse på Stortinget klokka 21.

– Eg meiner vi har funne eit heilskapleg godt opplegg som vi kan gå tilbake til gruppa med og forhåpentlegvis få ein «GO» på, sa KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi er nøgde med denne avtalen. Og grunnen til at vi har sete så lenge i møte, er at vi skal bli einige om ein pakke som betyr utgifter og inndekning som vi kan stå inne for alle saman. Og det kan alle vi som har forhandla om dette budsjettet, seier Høgres Asheim.

Taxfree-finte

– Det som er viktig, er at landet får eit budsjett, og at vi får eit føreseieleg styre, seier Venstres Abid Raja. Han legg til at alle fire partia har greidd å lande eit budsjett utan føreseieleg avgiftsauke.

Undervegs har det òg dukka opp overraskingar. Heilt i innspurten hamna KrF og Frp på kollisjonskurs då det vart klart at høvet til å byte taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol blir borte frå 2020.

Endringa i taxfreeordninga har vorte nemnd rundt bordet, innrømmer finanspolitisk talsmann i Framstegspartiet Helge André Njåstad, men han insisterer likevel på at det har vore ein god tone under samtalane i statsrådssalen der dei har sete i budsjettforhandlingar mange timar på overtid tysdag.

Fristen til finanskomiteen på Stortinget har allereie vorte utsett éin gong, til 27. november. Planen er å ha finansdebatt éi veke seinare.