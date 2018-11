innenriks

– Det er fleire enkeltsaker som står att. Vi har komme KrF i møte på mykje, men vi treng å ta i bruk tysdagen og kanskje også onsdag, seier leiaren til finanskomiteen og Høgres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim.

KrF fekk presentert eit heilskapleg forslag av regjeringspartia seint måndag kveld. Etter 45 minutt var det klart for alle i forhandlingsrommet at det var betre å møtast på nytt tysdag enn å sitje ut over natta.