Solberg: KrF-nestleiarane tok initiativ til møte

innenriks

– Det var det nestleiarane i KrF som tok initiativ til, og det var klarert med leiarar. Meir hemmeleg var det ikkje, seier ho til VG om møtet tysdag.

Avisa skreiv dagen før at KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad først byrja å argumentere med abortlova etter eit møte med Solberg og resten av leiinga til Høgre 11. oktober.

Høgre-leiar Solberg ønsker ikkje å seie noko om kva som var tema for samtalen, utover at det var eit initiativ frå dei i KrF som ville slåst for ei borgarleg regjering.

På spørsmål om ho har blanda seg inn i ein intern prosess, er svaret frå Solberg:

– Kva for ei regjering som er i Noreg, er vel ingen intern prosess i KrF.

Men møtet mellom KrF-toppane og leiinga til Høgre har ført til sterke reaksjonar i Kristeleg Folkeparti. Fleire sentrale politikarar i partiet krev å få vite meir om kontakten med Høgre undervegs i vegvalprosessen.

Eit forslag om å stille regjeringsforhandlingane i ro på grunn av situasjonen i partiet, fekk likevel ikkje tilslutning då KrFs landsstyre handsama saka måndag kveld.

(©NPK)