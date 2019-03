innenriks

– Rettssaka mot norske Frode Berg etter tiltalen om spionasje vil byrje i byretten i Moskva 2. april klokka 14:00, skriv Novikov på Twitter måndag ettermiddag.

Før helga vart det kjent at tiltalen mot nordmannen var klar og var oversendt byretten. Innhaldet i tiltalen er ikkje kjent.

Ein talsperson for retten uttalte at saka vil gå for lukka dører. Bakgrunnen er at det sikkerheitsgradert materiale vil bli omtalt.