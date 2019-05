Frps bompengeutspel møter motstand: – Ein provokasjon

innenriks

– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldinga vi får frå folk om bompengar. Bom-belastninga har vorte for stor. Eg har derfor tatt initiativ til eit møte med partileiarane i dei fire regjeringspartia, der vi skal setje oss ned og diskutere situasjonen og sjå kva vi kan gjere, sa finansminister Siv Jensen til i eit intervju med VG måndag.

Omtrent samtidig sende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) eit brev til Vegdirektoratet, der han varsla innstrammingar i rommet kommunane har for å auke bompengesatsane.

Formålet er å hindre at bilistane får rekninga når inntektene blir mindre eller kostnadene større enn planlagd i dei lokalt vedtatte bompengepakkane.

– Eg forventar at det vi gjer no, gir betre styring av prosjekt i bompengepakkane, og at vi får stoppa ein unødvendig vidare vekst i bompengane, sa Dale, og slo fast at dette i visse tilfelle vil innebere at ein må kutte i prosjekt i byvekstavtalane.

– Provokasjon

Svulmande samferdselspakkar og bompengeauke for å finansiere dei har vekt mykje røre i fleire norske byar i forkant av kommunevalet til hausten.

Særleg på Vestlandet er raseriet stort, og i Bergen sende protestpartiet Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) nyleg sjokkbølgjer då dei i ei meiningsmåling i Bergensavisen i byrjinga av mai vart det nest største partiet i byen med ei oppslutning på 20,6 prosent.

Frp var nede på 3,9 prosent på same målinga, og det siste bompengeutspelet frå partiet ser ikkje ut til å vere nok til å blidgjere bergensarane.

– Dette er meir ein provokasjon enn til hjelp, seier fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF) i Bergen til Bergens Tidende.

Han ber regjeringa bidra med pengar i staden for å berre fortelje kommunane kva dei ikkje kan gjere.

– Det er ingen av oss lokalt som ønsker mest mogleg bompengar, men vi vil jo gjerne ha løyst prosjekta våre òg. Den som har mest pengar, er staten. Det hadde vore meir konstruktivt om dei gjekk inn med nokre hundre millionar kroner ekstra, seier Kårbø til avisa.

– Manglande kontroll

Heller ikkje Ap-leiar Jonas Gahr Støre er imponert over bompengegrepet til samferdselsministeren.

– Dale fråskriv seg ansvaret ved å tvinge rekninga over på kommunane. Det må jo då enten bety kutt i andre viktige tenester som barnehagar og eldreomsorg eller stans i delar av samferdselsutbygginga, seier han til NTB.

Han meiner staten i staden bør ta ein større del av rekninga for samferdselsprosjekt rundt dei fire store byane, og at dagens bompengesystem bør erstattast med vegprising.

– Eg høyrer regjeringspartia snakke for begge delar, men likevel har dette vorte stemt ned når vi har foreslått det i Stortinget, seier Ap-leiaren, som heller ikkje er nemneverdig imponert over krisemøte-innkallinga frå Frp.

– Når dei som har styrt Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet i meir enn seks år, kallar inn til krisemøte, er det eit uttrykk for deira eiga manglande styring og kontroll over ein sektor som er viktig for alle nordmenn, seier Støre.

– Spel for galleriet

Samferdselsminister Dale avfeiar kritikken.

– Kvar gong Arbeidarpartiet blir utfordra på noko som faktisk kan hjelpe med å redusere bompengane, stikk dei hovudet i sanden. Dei lèt som dei er imot bompengar, men bidrar aktivt til å hindre alle forslag som kan redusere dei, seier Dale til NTB.

– Dette er ikkje noko anna eit spel for galleriet, meiner han.

(©NPK)