100 nye lærarar blir tilsette i Oslo

I det reviderte kommunebudsjettet for 2019, som byrådet legg fram denne veka, er middel til fleire lærarar den største enkeltsatsinga, skriv Aftenposten. Byrådet vil setje av 28 millionar kroner for resten av året og 67 millionar kroner for 2020.

– Dette er det store jafset i budsjettet, både no og framover, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Ei oppteljing i fjor viste av berre 44 av 138 offentlege grunnskular hadde nok lærarar. Dei nye midlane skal gå til skular som ikkje har klart å nå minstenorma.

– Eg er frykteleg fornøgd med at vi har fått til dette, at vi har vorte samde om å løyve desse pengane. Dette byrådet er opptatt av at vi skal ha tilstrekkeleg med lærarar, og at vi òg skal sørgje for ei utjamning gjennom skulesystemet, seier skulebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

