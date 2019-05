Frp-nestleiar vil utsetje byvekstavtale for bergensregionen

innenriks

– Eg tilrår at vi ikkje signerer nokon avtale no. Det skal snart haldast eit val. Vi meiner det er lurt at det nye kommunestyret får høve til å uttale seg, seier Søviknes til Bergens Tidende onsdag.

Søviknes skulle legge fram planane sine på eit møte seinare onsdag og vil, etter det BT forstår, få gjennomslag i formannskapet i Os.

Debatten om bompengar og byvekstpakkar har eksplodert dei siste vekene. Tysdag viste ei meiningsmåling at Folkeaksjonen nei til meir bompengar er det største partiet i Bergen.

(©NPK)