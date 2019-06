Erna Solberg summerer opp halvår i stri motvind

innenriks

Onsdag møter Solberg (H) pressa for å summere opp første halvår av 2019. Det skjer etter at draumen hennar om borgarleg samling i januar vart oppfylt då KrF gjekk inn i regjeringa, eitt år etter Venstre.

Men viss det var val i dag, ville regjeringspartia Høgre, Frp, Venstre og KrF samla fått skarve 38,6 prosent av stemmene og 64 mandat på Stortinget, ifølgje Poll of polls' gjennomsnitt av meiningsmålingane i juni. Fleirtal krev 85 representantar.

Oppslutninga om dei fire partia har falle konstant sidan oktober i fjor. Politisk analytikar Svein Tore Marthinsen trur hovudforklaringa er at Solberg har regjert i seks år.

– Attvalet i 2017 var ein stor prestasjon. Eit nytt attval i 2021 vil vere noko bortimot ein sensasjon. I augneblinken er dei raudgrøne soleklare favorittar til å ta over regjeringsmakta i 2021, seier statsvitaren til NTB.

– Ikkje gode nok

2019 har vore prega av saker som splittar regjeringa internt, som abort, pelsdyr og bompengar. Solberg uttalte seg nyleg til Dagbladet om dei svake målingane.

– Forklaringa er at vi ikkje er gode nok til å selje vår eigen politikk. Vi må brette opp erma. Vi har brukt litt mykje tid på å komme i gang som regjering, altså som fire parti, sa ho.

– Vi har veldig mange gode resultat, men vi vinn ikkje val på å fortelje kva vi har gjort. Vi vinn val på å fortelje kva vi skal gjere, understreka Solberg.

Marthinsen konstaterer at regjeringa slit med å få løfta dei beste sakene sine høgt opp på dagsordenen. Han peikar dessutan på for låg indre entusiasme for regjeringsprosjektet:

– Både KrF, Venstre og Frp er delt i synet på deltakinga. Det er berre i Høgre at oppslutninga er heilhjarta. Det er vanskeleg å overtyde veljarar viss det skin igjennom at ein manglar tru på det sjølv.

Abort, pelsdyr, bompengar

Venstres blanke siger om å legge ned pelsdyrnæringa og KrFs like blanke triumf om å stramme inn abortlova i spørsmål om fosterreduksjon har kosta regjeringa mykje negativ omtale. Begge sakene vart nyleg pressa gjennom i Stortinget.

I vår har sterk motstand mot bompengar ramma både Frp og Høgre hardt på målingane. Saka har også ført Frp på kollisjonskurs med dei tre andre partia, som viser til at samferdsels- og bilavgiftspolitikken er detaljert skildra i regjeringsplattforma.

Frps krav om stans i nye byvekstpakkar og om å endre nullvekstmålet om at all trafikkvekst i byane skal takast ved sykkelbruk, gåing, og kollektivsatsing, blir avviste blankt av Venstre.

Samtalar mellom dei fire partileiarane har ikkje «løyst» saka, og Solberg drar no med seg bompengane inn i sommaren og kanskje valkampen i haust.

Nye Frp-problem

Bompengane er ikkje den einaste saka som har gjort 2019 til eit tøft år for Frp.

I januar trekte finanstoppen til partiet på Stortinget Helge André Njåstad seg frå tillitsverva sine etter å ha delt sensitive metoo-opplysningar.

27. mars gjekk Tor Mikkel Wara av som justisminister etter at PST hadde sikta sambuaren hans for å ha dikta opp ei straffbar handling etter fleire hendingar ved bustaden til paret.

Sakene har berre det til felles at dei har ført til oppslag om andre ting enn det regjeringa helst vil snakke om: God økonomisk vekst, færre arbeidsledige og auka sysselsetjing, eit landbruksoppgjer løyst utan store protestar og ein milepæl i klimapolitikken med tilslutning til EUs utsleppskutt.

(©NPK)