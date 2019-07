Noreg med milliongåve til FNs skattearbeid

innenriks

– Altfor mange utviklingsland får inn for lite skatt samanlikna med storleiken på økonomien sin. Vi veit òg at mange internasjonale skattereglar er modne for reform. Denne støtta vil gjere FNs skattekomité i stand til å bidra til betre skattlegging i enkeltland og betre skattereglar for alle land, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF)

Han har dratt på tur til New York denne veka for å delta på FNs årlege toppmøte om arbeidet for berekraftsmåla. Ifølgje regjeringa manglar det meir enn 20.000 milliardar kroner fram mot 2030 for at måla skal bli nådd.

– Det er svimlande summar. Samtidig veit vi at oppimot 90 prosent av desse pengane må komme frå landa sjølv. Internasjonal bistand kan aldri komme i nærleiken av å nå behovet. Det bistanden kan bidra til er at land får på plass rettferdige, føreseielege og korrupsjonsfrie skattesystem som aukar inntektene i landa, seier Ulstein.

Støtta til FNs skattekomité er fordelt over tre år.

– Utan betre internasjonale og nasjonale skattesystem vil ikkje utviklingsland få tak i dei pengane dei treng for å kunne tilby utdanning, helse, reint vatn, trygg mat og sikkerheit til dei som treng det mest, seier KrF-statsråden.

