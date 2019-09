Långivarane sa ja til Norwegians gjeldsplan

innenriks

Forslaget fekk det nødvendige fleirtalet, opplyser flyselskapet i ei børsmelding.

– Vi er glade for avgjerda til obligasjonseigarane om å endre obligasjonane. Det gir oss auka finansielt spelerom framover. Vi meiner at det viser tru på strategien vår, og støttar dei viktige tiltaka som Norwegian gjer for å igjen oppnå lønnsemd, seier Geir Karlsen, Norwegians konstituerte konsernsjef.

Ifølgje konsernsjefen er selskapet i rute mot målet om kostnadskutt på to milliardar kroner i 2019.

Norwegian har slite med å betale tilbake to obligasjonslån på til saman 3,4 milliardar kroner. Delar av lånet forfell allereie i desember.

Flyselskapet bad nyleg om å få utsetje forfallet av lånet med to år, i byte mot at långivarane får sikkerheit i landingsrettane til selskapet ved Gatwick-flyplassen i London.

For dei to usikre obligasjonslåna, omtalt som NAS07 og NAS08, vart fleirtalet høvesvis 89,8 og 99,64 prosent.