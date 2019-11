Forsikringsselskap: Nav-offer kan òg ha mista uføreforsikring

innenriks

Avisa har kontakta dei største norske forsikringsselskapa. Ingen av selskapa ser at bort frå at vedtak som har vore baserte på den gamle og feilaktige lovtolkinga i Nav, kan ha ramma kundane deira.

Årsaka er at fleire av selskapa krev at kunden får arbeidsavklaringspengar (AAP) eller uføretrygd for å få utbetalt uføreforsikring. For andre selskap veg vedtaka frå Nav tungt.

Forsikringsselskapet KLP seier til avisa at dei reknar med at dei har kundar som har mista både trygd og forsikringsutbetalingar etter feiltolkinga, og at dei truleg har kravd pengar betalt tilbake i desse sakene.

Også If meiner det er vanskeleg å sjå bort frå at det kan vere slike saker, sjølv om selskapet no ikkje kjenner til at dei har kundar som har vorte ramma av feiltolkinga til Nav.

Etter at dei nye trygdereglane i EU vart ein del av norsk lov i 2012, har ikkje Nav praktisert reglane om å ta med seg sjukepengar, AAP og/eller pleiepengar til andre EØS-land rett. Rundt 2.400 personar kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg, og minst 48 menneske er urettmessig dømde for trygdesvindel.

