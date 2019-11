Forsvaret støttar ambulanseberedskapen i nord med Bell-helikopter

innenriks

– Oppmodinga frå Helsedirektoratet kom 6. november, og avgjerda om å stille helikopter og mannskap hasta fordi behovet for ambulanseberedskap i Finnmark er presserande, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Mæland er setjestatsråd for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som i mai sa seg inhabil i luftambulansesaka fordi kona hans Hilde Sjurelv er tilsett i Babcock Scandinavian AirAmbulance AB.

Forsvarets ambulanseoppdrag i Finnmark varer venteleg fram til 1. januar 2020. Samtidig skal det greiast ut om ei løysing med leige av sivile helikopter i staden for at Forsvaret hjelper til.

Bell-helikoptera til Forsvaret har to gonger tidlegare hjelpt luftambulansetenesta frå Kirkenes etter at Babcock 1. juli overtok tenesta etter Lufttransport AS.

(©NPK)