Frode Berg: – Eg er skuffa og bitter

Berg møtte pressa for første gong tysdag etter at han fredag vart benåda frå spiondommen i Russland.

– Eg er skuffa og bitter på det som har skjedd og på dei som har forårsaka denne saka, seier Berg.

På spørsmål om kva som kan gjerast for å reparere såra, seier Berg at det ønsker han ikkje å svare på no.

– Det får vi komme tilbake til seinare, seier han.

– Kunne du sjølv ha gjort noko annleis, spurde ein av journalistane på pressekonferansen.

– Eg ville vore meir konkret med meg sjølv og sagt nei, no er det slutt i mars 2017, seier Berg.

