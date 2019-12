Ulovleg trafikkopplæring skal stansast

innenriks

Det kan skje ved at til dømes rettleiar må registrere seg og elevane sine. Det blir tatt sikte på å legge til rette for enkle løysingar, slik at krava i minst mogleg grad skaper belastning for dei som skal drive med lovleg øvingskøyring.

I tillegg vil det bli mogleg å gi aktørane tvangsmulkt, òg til dei som driv ulovleg verksemd. I dag risikerer dei som driv køyreopplæring berre pålegg om stans og tilbakekalling av godkjenning.

– Det skal vere trygt å ferdast i trafikken, og vi skal kunne føle oss trygge på at dei bilistane vi møter har fått ei god og grundig opplæring. Derfor foreslår vi å endre regelverket både for å heve kvaliteten i føraropplæringa og for å stanse dei som driv ulovleg opplæring, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Forslaga til endringar i vegtrafikklova vart lagt fram for Stortinget fredag. Endringane skal bidra til å heve kvaliteten på føraropplæringa og opplæringa av utrykkingsførarar og yrkessjåførar.

