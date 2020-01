Høie vil ikkje ha forbod mot gentesting

innenriks

Sal av genetiske sjølvtestar på internett er i kraftig vekst, og Bioteknologirådet ønsker å forby foreldre å genteste eigne barn, men eit slikt forbod er ikkje aktuelt, svarer regjeringa. Det skriv Vårt Land.

I arbeidde med ny bioteknologilov leverte Bioteknologirådet i september eit omfattande høyringssvar der dei meiner genetiske undersøkingar av barn og andre utan samtykkekompetanse berre skal vere lov i helsevesenet og berre der testane kan ha medisinsk nytte for seg.

Rett før jul sende helseminister Bent Høie over endringane i ny bioteknologilov til Stortinget. Der kjem det fram at Høie og regjeringa ikkje ønskjer å endre retten foreldre har til å genteste eigne barn med testar som blir kjøpt via internett.

Statssekretær Inger Klippen (H) seier til Vårt Land at dei har større tru på opplysning enn forbod og straff. Ho seier Helsedirektoratet skal informere om dei problematiske sidene ved heimetesting.

Helsedepartementet åtvarar mot denne typen gentestar. Klippen seier testane har varierande kvalitet og dei kan gi svar som blir svært vanskelege å handtere.

