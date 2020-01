innenriks

Dommen fall i Sarpsborg tingrett, og mannen erkjende straffskuld. Han vart stoppa på Svinesund 12. september, skriv Sarpsborg Arbeiderblad.

Mannen sa at han hadde pådrege seg spelegjeld og at han skulda pengar. Han skal ha vorte beden om å dra til Noreg for å hente eit større beløp. Retten er ikkje i tvil om at pengane stammar frå utbyte av ei straffbar handling, men går ikkje nærare inn på kva slags handling det dreier seg om.

