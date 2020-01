Distriktsfaiten mellom Helleland og Vedum er i gang

innenriks

– Eg er ikkje så oppteken av kva Vedum meiner. Eg er oppteken av kva folk der ute meiner, seier Linda Hofstad Helleland til NTB.

Den nyslåtte distrikts- og digitaliseringsministeren har nettopp fått høyre at Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum trur at Helleland no skal «reise rundt og forklare kvifor sentralisering er bra».

– Eg er oppteken av at folk skal ha det bra og leve gode liv. Viss dei er på sjukeheim, då må vi ha gode sjukepleiarar og gode hjelpepleiarar som jobbar der. Eg er ikkje så oppteken av strukturar og system. Eg er meir oppteken av at vi skal gi folk høve til å leve gode liv, svarer Helleland, som byrja i den nye jobben sin fredag.

– Distriktspolitikk handlar om menneske meir enn strukturar, slår ho fast.

– Flinke med talemåtar

Vedum fryktar på si side at «distriktsminister» berre er ein tom tittel.

– Både i livet og politikken er det ikkje talemåtane som er det viktigaste, men handlingane. Høgre har vore flinke med talemåtane. Dei kalla den historiske sentraliseringa av politiet for ein nærpolitireform. Regionreforma kalla dei for ei demokratireform, då dei slo saman med tvang og laga fylke som ingen vil ha, seier han til NTB.

Senterparti-leiaren skjønner ikkje heilt kva distriktsministeren eigentleg skal arbeide med.

– Erna Solberg har hatt ein del statsrådar som ikkje har hatt direkte ansvarsområde. Mykje av distriktspolitikken blir bestemd av landbruksministeren, fiskeriministeren, samferdselsministeren og andre departement og gjennom skatte- og avgiftspolitikken, seier han.

«Distriktsombodskvinne»

Akkurat det siste er òg Helleland samd i:

– Viss vi skulle ha sett på dei ulike porteføljane til departementa, så skulle ein nesten ha samla alt under distriktsministeren. Det meste har jo med det som skjer ute i kommunane og regionane våre å gjere, seier ho.

I staden skisserer Helleland at ho kjem til å vere ein distriktsforkjempar og «distriktsombodskvinne» internt i regjeringa.

– Eg kjem til å jobbe tett med mange statsrådar og mange departement, seier ho.

– Kva verkemiddel får du i denne statsrådsposisjonen?



– Noko av det som er svært viktig, er nettopp det som går på digitalisering. Skal du kunne bu ute på bygda, må du ha tenester som er tilgjengelege, og som er lette å ta i bruk.

– Sterkt signal

Statsråden meiner Vedum må sjå litt meir optimistisk på det regjeringa no gjer.

– Dette er eit sterkt signal om at vi ønskjer å løfte merksemda om det som skjer i distrikta, men òg på utfordringane. Til dømes mangel på kompetanse.

Helleland vil mellom anna arbeide for at folk med høg kompetanse i større grad ønskjer å flytte ut i landet og ikkje berre vere i storbyane.

– Korleis skal vi bidra til at fleire flyttar heim igjen og klarer å fylle jobbane? Vi har bedrifter som er i kraftig vekst, men som sårt treng tilsette.

