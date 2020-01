Pollensesongen éin månad føre skjema

innenriks

Det varme vêret driv modninga av rakkel frå or og hassel framover, og allergikarar som bur i rørte område, bør starte medisinering no, lyder rådet frå Noregs Astma- og Allergiforbund (NAAF) – som står bak pollenvarselet.

– På grunn av den milde vinteren ligg blomstringa føre skjema. Vi har mykje meir ustabilt og mildare vêr enn før, som følgje av klimaendringane, og dette påverkar pollensesongen, seier pollenanalytikar Hallvard Ramfjord.

Først i vest

Først ut er pollen frå or på Vestlandet, ifølgje NAAF.

Som normalt er det venta at sesongen startar med spreiing av or og hassel ved kysten i vest, tett følgt av spreiing på Sørlandet og i Midt-Noreg. Pollenspreiinga frå or og hassel varer normalt tre til fire veker.

– I innlandet og nord for Trøndelag er nok pollensesongen framleis eit stykke fram i tid, seier pollenanalytikar Ramfjord.

Det er meldt regnvêr for dei fleste aktuelle regionane den næraste veka, så i den første tida vil det vere blanke varsel – altså inga venta spreiing.

Usikkert om det blir kraftig spreiing

At sesongen startar tidleg, betyr ikkje nødvendigvis at det blir ei kraftig spreiing av pollen gjennom sesongen, understrekar Hallvard Ramfjord.

– Ein ting er kor mykje pollen som blir produsert. Kor mykje som blir spreidd, er derimot ei heilt anna sak. Det er veravhengig. Mykje regn vil reinse lufta for pollen, medan varmt og fint vêr kan by på utfordringar for dei som er allergiske, seier han.

