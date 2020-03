IS-sikta kvinne varetektsfengsla fram til etter påske

innenriks

Det går fram av ei rettsavgjerd frå Oslo tingrett. Kvinna er sikta for å ha vore ein del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Ho har heile tida nekta straffskuld, men sagt at ho vil samarbeide med Politiets tryggingsteneste.

Den sikta kvinna samtykte til framleis fengsling.

– Retten har lagt vekt på at det i fengslingsperioden blir lagt til rette for samvær mellom sikta og barna hennar, heiter det i rettsavgjerda frå Oslo tingrett datert 16. mars.

Den 29 år gamle kvinna vart arrestert då ho landa på Gardermoen 17. januar og har sidan sete i varetekt. Kvinna kom til Noreg saman med den fem år gamle sonen sin og dottera på tre år.

Regjeringa vedtok å hente heim familien frå Syria på grunn av at det såg ut til at femåringen hadde alvorleg sjukdom. Heimhentinga førte til at Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa.

