innenriks

Sidan 12. mars har det kome inn 318.300 dagpengesøknader. 288.700 av desse gjeld dagpengar ved permisjon, melder Nav.

Til samanlikning fekk Nav 160.500 dagpengesøknader i heile 2019 og 166.600 i 2018.

Måndag opna Nav òg for at både permitterte og arbeidslause kan søkje om forskot på dagpengar. Over 20.000 har søkt om dette, noko som inneber utbetalingar på i alt 327 millionar kroner.

Forskotet vil vere litt lågare enn det Nav går ut frå vil bli utbetalt i dagpengar, og det er for éin månad.