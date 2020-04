Melby ser på fleire moglegheiter for korleis skulane gradvis kan opne

innenriks

Kunnskapsministeren understrekar at regjeringa vil vente på forslag frå ei ekspertgruppe fredag før dei avgjer korleis dei skal gå fram, men overfor kanalen skisserer ho fleire alternativ for korleis skulane gradvis kan opne samtidig som smittevernreglane blir tekne vare på.

Blant moglegheitene er å berre opne opp for nokre klassetrinn, fordele skuledagen mellom trinna, at klassar blir fordelte på fleire klasserom, og å prioritere sårbare barn og vurdere kva barn som har mest behov for å vere på skulen fysisk.

– Det vi undersøkjer no, er moglegheitene for å halde ope samtidig som ein tek vare på smittevernreglane. Det vil seie at ein kan ha god avstand, at ein ikkje blir samla i for store grupper, og at det ikkje er for mange på éin stad samtidig, seier Melby til TV 2.

Skulane og barnehagane er etter vedtaket stengde til 13. april. Ekspertutvalet legg fram rapporten sin for regjeringa fredag, men rapporten vil ikkje bli offentleg kjend. Den 8. april vil regjeringa komme med ei ny avgjerd om dei restriktive tiltaka.

