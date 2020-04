Fagdirektør i FHI meiner koronagrepet må losnast

innenriks

– Det handlar om å finne ein balanse mellom utviklinga til epidemien og verknaden av tiltaka, for å halde dette i sjakk over lang tid, seier Forland til TV 2.

Tysdag klokka 16 skal statsminister Erna Solberg (H), kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) informere om kva koronatiltak regjeringa ønskjer å vidareføre i dagane og vekene etter påske.

Måndag vart det kjent at dei restriktive tiltaka som vart innførte 12. mars, har ført til at smittereproduksjonstalet no er under 1, det vil seie at kvar smitta gir viruset vidare til færre enn éin person.

– Stramme tiltak over lang tid vil føre til at ein held reproduksjonstalet under 1, men det er eit spørsmål om kor lenge ein kan halde dei stramme tiltaka før det går utilbørleg utover folk og totalgevinsten for folkehelsa, seier Forland.

Også andre FHI-tilsette meiner det no er på tide at regjeringa lempar på tiltaka og går frå ein «undertrykk»- til ein «brems»-strategi.

– Vi bør halde fram med å halde avstand og vaske hendene, men det er på tide å setje samfunnet i gang att. Prislappen ved å la vere er for stor, seier seniorforskar Bjørn Grinde.

