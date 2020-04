Her er Hareides kriseprosjekt på veg og bane

innenriks

– Regjeringa er svært oppteken av å halde hjula i gang og vurderer løpande behov for tiltak for å stimulere til aktivitet, skriv statsråd Knut Arild Hareide (KrF) i eit brev til Stortinget.

– I Nasjonal transportplan 2018–2019 er det prosjekt som er ferdig planlagde, og som kan setjast i verk på kort tid, konstaterer han.

Sidan Stortinget kom med bestillinga si for få dagar sidan, har Hareide grave fram vegprosjekt for totalt 650 millionar kroner som kan setjast i verk raskare enn planlagt i år.

På jernbane er det prosjekt for totalt 1,6 milliardar, og på kyst og hamner har departementet funne prosjekt i storleiksorden 130–190 millionar.

Myrdal og Narvik

Utbetring av bruer, tiltak for større trafikktryggleik og tunneltrygging er blant prosjekta som ifølgje Hareide kan påskundast og få ekstra budsjettmidlar i år.

På jernbane vil høgare aktivitet vere mest aktuelt innanfor tryggleik og miljø, og dessutan igangsetjing av mindre prosjekt.

Utbetringar ved Narvik stasjon i Nordland, Myrdal stasjon og Bolstadøyri stasjon på Voss til ein samla prislapp på halvannan milliard kroner er blant prosjekta som ligg inne.

Hareide minner samtidig om at aktivitetsnivået allereie er høgt.

– I jernbanesektoren er det eit fåtal av dei større jernbaneprosjekta som er ferdig planlagde, og som kan setjast i gang på kort tid, seier han.

Ikkje imponert

Framstegspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud kan ikkje skjøne at det ikkje er fleire prosjekt som kan påskundast. Han meiner lista frå Hareide er ganske tam.

– Vi veit at det er masse vegstrekningar som treng vedlikehald og opprusting. For å vere heilt ærleg hadde eg venta meg ein sum i milliardklassen. Dette blir altfor puslete, seier Hoksrud til NTB.

Også på jernbane hadde han venta meir.

– I den situasjonen vi står i no, er det viktig at vi raskt set i gang større infrastruktursatsingar – både at vi set i gang nye prosjekt raskare enn planlagt og gir full gass når det gjeld vedlikehald. Her har vi mykje å ta att, konstaterer Hoksrud.

Omfattande bestilling

Stortinget set i avtalen sin av totalt 1 milliard kroner for å styrkje anleggsbransjen og kunne få utført viktige utbetrings- og vedlikehaldstiltak innanfor offentleg infrastruktur.

Det er ein føresetnad at midlane går til prosjekt som kan setjast i verk raskt, heiter det i avtalen frå førre veke.

Stortinget set av 600 millionar til veg, 200 millionar til bane, 100 millionar til hamner og farleier og ein tilsvarande sum til rassikring.

Samtidig ber Stortinget regjeringa om å kome med ei oversikt over mogleg forsert vedlikehald på veg og bane, og dessutan ei oversikt over prosjekt som kan forserast.

Fakta om prosjekt som kan påskundast i 2020

Prosjekt i Nasjonal transportplan 2018–2019 som er ferdig planlagde og kan setjast i verk på kort tid.

Veg:

* Setje i gang arbeid på fleire bruer med kritisk behov for utbetring, fleire mindre trafikktryggleikstiltak og tiltak i enkelte spesielt utsette tunnelar.

* 125 millionar til å sikre nødvendig planavklaring for framtidige prosjekt og nødvendig oppdragsreservar for rådgivingsbransjen.

* Større aktivitet innanfor nasjonale turistvegar, 35 millionar.

Bane:

* Tiltak for sikring og sanering av planovergangar, rassikring, tunneltrygging, teknisk trafikktryggleik og miljøtiltak for inntil 100 millionar.

* Større tryggleik for mjuke trafikantar og større kapasitet for godstog på Narvik stasjon, 650 millionar.

* Større tryggleik for reisande og å gjere mogleg at to persontog på Bergensbanen kan krysse på Myrdal stasjon, 400 millionar.

* Større kapasitet for kryssing av lange tog på Bolstadøyri stasjon på Bergensbanen, 490 millionar.

Kyst:

* Vedlikehaldsetterslep på moloar, 20–30 millionar.

* Større innsats på vedlikehald av fyrbygningar, inntil 30 millionar.

* Større innsats på intelligente transportsystem (ITS) for sjøfarten, inntil 30 millionar.

* Tilskot til effektive og miljøvennlege hamner, 50 millionar.

