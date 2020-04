Listhaug: – Nokon vil bli skuffa over ordninga

innenriks

– Vi veit at nokre bedrifter, til dømes dei som er sesongavhengige, ikkje kjem godt nok ut. Dei må fangast opp endå betre enn det ein har greidd her, sa Listhaug då kompensasjonsordninga for bedriftene vart lagd fram på Stortinget tysdag.

– Derfor er det viktig at det blir gjort justeringar undervegs. Men det viktigaste no var å ikkje forseinke oppstarten av ordninga og utbetalinga av pengane, seier Frps finanspolitiske talsperson.

Ho åtvarar òg mot at useriøse og til dels kriminelle aktørar kan tenkjast å vilje misbruke ordninga, og meiner både A-krimsentera og Økokrim må styrkjast. Tysdag vil Frp stille eit eige forslag i Stortinget om dette.

– Vi må gjere det vi kan for å hindre misbruk av pengane til skattebetalarane, seier Listhaug, som støttar forslaget om å oppheve teieplikta for bedrifter som får stønad.

Ho er òg nøgd med at Stortinget gir regjeringa marsjordre om å kome raskt tilbake med forslag til å stimulere investeringane i olje- og gassnæringa. Dette skal skje før revidert nasjonalbudsjett.

– Det kan redde tusenvis av arbeidsplassar i olje- og gassindustrien, seier Listhaug.

