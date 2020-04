Nav utset behandlinga av saker som blir omfatta av trygdeskandalen

innenriks

Det opplyser Arbeids- og sosialdepartementet tysdag.

– Regjeringa vil rydde opp i EØS-saka så fort som mogleg. Vi har kome eit veldig godt stykke på veg, og dei alvorlegaste sakene er no så godt som ferdigbehandla. Men koronapandemien og verknadene av nasjonale smitteverntiltak har sett Nav under eit ekstremt press, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Enorm pågang

Nav melder om ein enorm pågang dei siste vekene. I perioden 12. mars til 6. april har det kome inn totalt 355.700 søknader om dagpengar. Det fører til eit stort press på saksbehandlarar og digitale tenester, opplyser departementet.

Nav treng framleis fleire saksbehandlarar for å handtere pågangen og hjelpe menneske som er hamna i ein vanskeleg situasjon under koronakrisa. Regjeringa har derfor vedteke at vidare behandling av saker som dreier seg om feiltolking av EUs trygdeforordning, skal setjast på vent inntil vidare.

Mange saker er ferdige

Sakene som berre dreiar seg om urettvise tilbakebetalingskrav, er i all hovudsak ferdigbehandla. Etter påske skulle innsatsteamet til Nav starte på sakene som gjaldt personar som hadde fått stans eller avslag på ytingar dei kunne hatt krav på.

Det er i all hovudsak desse sakene Nav no set på vent. I den grada etaten har kapasitet, skal Nav kunne halde fram med å gå gjennom saker. Statsråden understrekar at Nav skal ta opp att arbeidet med EØS-sakene for fullt når behovet for tenester frå Nav er mindre prekært enn akkurat no.

Staten skal gjere opp for seg

– Det viktigaste er at folk får pengar til å klare seg i ein vanskeleg situasjon her og no. Så skal alle vere trygge på at staten skal gjere opp for seg i EØS-saka, seier Torbjørn Røe Isaksen.

I slutten av oktober i fjor vart det kjent at Nav sidan 2012 har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Minst 85 personar kan vere urett dømde for trygdesvindel på grunn av dette.

Oppdaterte tal frå Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at om lag 1.150 personar som har fått feilaktige tilbakebetalingskrav mot seg, totalt har fått utbetalt cirka 45 millionar kroner.