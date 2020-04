Politiet aukar beredskapen

innenriks

– Ei slik løysing tek vare på behovet for raskast mogleg å tilføre nødvendige ressursar til politiet som følgje av den krevjande situasjonen samfunnet står i, seier politidirektør Benedicte Bjørnland i ei pressemelding.

Fordeling av stillingane mellom politidistrikta tek utgangspunkt i ulike kriterium som innbyggjartal, sjukefråvær hos eigne mannskap eller ekstraordinære behov som følgje av nye tiltak frå regjeringa.

– Dette gjer vi for at politiet skal kunne halde oppe eiga innsatsevne, og for å kunne målrette innsatsen ut ifrå kvar i landet behovet er størst, seier Bjørnland.

