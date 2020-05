Bioteknologirådet: NIPT vil reise nye etiske spørsmål

innenriks

Stortingsfleirtalet sa tysdag ja til eggdonasjon, assistert befruktning for einslege, tidleg ultralyd, og at det skal bli tillate for alle gravide med ein såkalla NIPT-test, der ein blodprøve frå mor kan avdekkje kromosomfeil hos barnet. I desse spørsmåla har eit fleirtal i Bioteknologirådet sagt ja.

– Når NIPT no blir tilgjengeleg for alle, vil det reise nye, etiske spørsmål. Desse diskusjonane er vi derfor ikkje ferdige med, seier leiar Ole Frithjof Norheim i Bioteknologirådet.

Han rosar vidare politikarane for debatten i Stortinget. Norheim meiner at dei etiske dilemmaa vart belyste, og at politikarane argumenterte godt for kvifor dei fall ned på dei ulike avgjerdene.

I tillegg til eggdonasjon og assistert befruktning for einslege, sa Stortinget ja til på sikt å kunne opne for mitokondriedonasjon. Stortinget vil òg forby gentesting av barn utanfor helsevesenet.

