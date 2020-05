Høgsterett kan bli klageinstans ved valfusk

innenriks

I dag er det inga uavhengig juridisk prøving av valklager, og Noreg har fått kritikk for dette, mellom anna av Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa.

Høgsterett bør få moglegheit til behandle klager på Stortingets godkjenning av stortingsval, meiner vallovutvalet, som la fram tilrådingane sine onsdag.

Dermed kan den øvste domstolen i landet avgjere at det skal gjennomførast nyval i eit valdistrikt dersom valet ikkje har gått rett for seg.

Utvalet foreslår òg at riksvalstyret skal kunne behandle klager på både valførebuingar og gjennomføringane av val til både Stortinget, kommunestyre og fylkesting. Men for å sikre uavhengig behandling, foreslår utvalet at fleirtalet i styret skal vere dommarar.

