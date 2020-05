SVs kriseforslag: 20 milliardar til å atterreise Noreg

innenriks

– Vi treng ei stor motkonjunktursatsing for å få fart på økonomien, seier SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Standpunktet til SV er at denne pakken bør innrettast slik at dei store kanonane blir brukte til omstilling av norsk økonomi i grøn retning, forklarer ho.

– Og så treng vi ein garanti for å sørgje for at forskjellane i Noreg ikkje aukar. Vi er svært uroa for at dei sosiale forskjellane vil auke i kjølvatnet av denne krisa, slik vi òg har sett i tidlegare økonomiske kriser, seier Kaski.

Dei 20 milliardane i motkonjunktursatsinga skal gå til oppgradering av bygg, installasjon av solceller og til jernbane, veg og hamnar.

– Vi vil bruke store summar på å halde anleggsbransjen i gang. Vi får mange meldingar no om at bustadbygging og andre prosjekt stoppar opp rundt omkring i landet, både på grunn av uvisse og lågare budsjett i kommunane, seier Kaski.

SV foreslår i tillegg eit grønt investeringsprogram på 10 milliardar kroner.

– Det som har kome frå regjeringa så langt, er veldig smått samanlikna med den satsinga vi satsar opp, seier Kaski.

(©NPK)