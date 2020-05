Over 5 millionar munnbind stoppa av tollarar

innenriks

Dei to sendingane med 80.000 munnbind og dei 220 antistoffa brukte til testing tilhøyrande Vollvik var bestilt frå Kina og vart stoppa fordi dei mangla gyldig dokumentasjon og difor kunne vere forfalska, skriv VG.

Vollvik seier til avisa at han er flau over at varene vart bestilte utan at han hadde rett kompetanse, men at dei hadde avtalt fysisk test av munnbinda med ein rådgjevar på Haukeland sjukehus, før varene skulle leverast til kundar.

– Eg har gjort dette i god tru, som alle andre. Eg kjem aldri, uansett vare, til å sjå med eit halvt auge når det gjeld sertifikat frå Kina lenger, seier gründeren til VG.

I slutten av mars endra Vollvik selskapet Vovi AS sitt formål til å «importere og selge medisinsk utstyr», og seier at det i dag er 15 personar, inkludert barna hans, som jobbar og lever av det.

I tillegg til munnbinda har Tolletaten stoppa 100.766 koronatestar og 59.910 verndrakter som var på veg inn til Noreg.

Det er Statens legemiddelverk som fører tilsyn med medisinsk utstyr. Dersom importøren ikkje klarer å skaffe dokumentasjon, blir utstyret destruert.

