Festspillene tek pause for George Floyd-solidaritet

Etter planen skulle Festspillene hatt seks arrangement tysdag, fem digitale og eitt per telefon. Ingen av dei blir gjennomførte.

Markeringa støttar initiativet The Show Must Be Paused, eller Black Out Tuesday, som vart starta av Brianna Agyemang og Jamila Thomas frå Atlantic Records og har spreidd seg i rekordfart i løpet av få dagar.

– Festspillene i Bergen har saman med resten av verda høyrt og sett protestane etter George Floyds død. Vi står saman med den internasjonale musikkindustrien om å støtte #blackouttuesday tysdag 2. juni. Det kjem derfor ikkje nokon nye konsertar eller framsyningar frå oss i kveld, seier festspilldirektør Anders Beyer.

Årets festspel blir vist gratis på internett og er spelt inn utan publikum i salen grunna smittevernhensyn.

– Når Festspillene i år er nesten heildigitale, og vi ser at vi når ut langt utanfor Noregs grenser, er det riktig av oss å delta i ei slik internasjonal markering, seier Beyer.

Festspillene i Bergen blir avslutta onsdag med ein konsert frå Oslo-Filharmonien og pianisten Leif Ove Andsnes. Denne konserten vil gå som planlagt, og dei digitale arrangementa som ikkje blir viste tysdag kveld, vil få nye sendetidpunkt onsdag.

For framsyninga This Evening's Performance Blir Has Not Been Cancelled, som blir presentert av Bergen Nasjonale Opera og kan opplevast per telefon, får publikum ein ny sjanse 12. juni.

