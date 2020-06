innenriks

33 prosent av dei 10.000 spurde svarer ja på spørsmålet om dei har late vere eller utsett å oppsøkje helsetenester som følgje av koronaepidemien. Av dei som er under 40 år, svarer fire av ti ja, ifølgje Norsk koronamonitor frå Opinion.

– Det er tydeleg at det ikkje berre er eldre personar som held seg heime og som er engstelege for smitte. Yngre menneske unngår i minst like stor grad å bruke helsetenester, slik som fastlege og psykolog, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

(©NPK)