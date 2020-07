Entreprenør må etterbetale 1,6 millionar kroner i overtidsbetaling

innenriks

Ei stikkprøve avdekte ei ordning som ikkje var tariffbunden og ikkje hadde naudsynt godkjenning frå ei fagforeining. Entreprenøren har sjølv berekna riktig overtidstillegg for heile kontraktsperioden til 1,6 millionar kroner og vil etterbetale dette, opplyser utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i ei pressemelding.

Vidare held Statens vegvesen tilbake 1,5 millionar kroner etter at det ved ei stikkprøve vart avdekt nokon av dei same forholda, men ikkje like grovt. Også her har Vegvesenet stilt krav om rettmessig overtidstillegg for heile kontraktsperioden på tre år. Dei 1,5 millionane blir haldne tilbake til dokumentasjon om etterbetaling er på plass.

– Arbeidet med desse to sakene har vore krevjande, men entreprenøren skal ha ros for å ordne raskt opp når forholda blir påpeika, skriv Davik i pressemeldinga.

