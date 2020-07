Fleire båtar på sjøen i sommar – travelt for redningsskøytene

innenriks

Etter at den første veka av fellesferien snart er unnagjord, viser eigne tal frå Redningsselskapet at dei på landsbasis har hatt 314 oppdrag mellom 3. og 10. juli. Det er ein auke på 12 prosent samanlikna med same veke i fjor.

– Frå Oslofjorden til og med Agder har redningsskøytene hatt 210 oppdrag mot 174 i fjor. Det er ein auke på 21 prosent, opplyser medievakt Tanja Krangnes i Redningsselskapet til NTB.

På landsbasis auka talet på oppdrag for redningsskøytene i mai og juni med 46 prosent, samanlikna med fjoråret. Oppdragsauken er størst i Oslofjorden, der redningsskøytene har måtte rykkje ut heile 81 prosent oftare enn i fjor.

– Bekymra

Dei siste vekene har òg politiet vore aktive til sjøs, og politibåtane har stoppa fleire båtførarar både for å køyre for fort, for å ha for høg promille og for å ikkje bruke redningsvest.

Kongeleg Norsk Båtforbund (KNBF) ser med uro på denne utviklinga.

– Vi forventar at alle fritidsbåteigarar viser omsyn til kvarandre, viser varsemd og senkar farten når forholda tilseier det, seier generalsekretær Stig Hvide Smith.

– Varsemd på sjøen er ein grunnleggjande regel for alle båtførarar, meiner Hvide Smith, og peikar på at det finst fartsgrenser som alle i båt pliktar å overhalde.

Båtfart-app

Å orientere seg om fartsgrenser er ikkje alltid like greitt. Ein tommelfingerregel er at ein ikkje skal køyre fortare enn 5 knop om ein er mindre enn 150 meter frå land (og dessutan viss ein er i tronge sund), men dette varierer.

Fleire kommunar har strengare grenser enn dette, og kva fart ein kan halde viss ein er meir enn 150 meter frå land varierer òg.

For å hjelpe til med å halde oversikta har Kystverket derfor nyleg lansert ein gratis app for mobiltelefonar – «Båtfart» – som har oversikta over kva som er fartsgrensa i det området du akkurat der og då er i. Då får du ei åtvaring dersom du køyrer for fort.

Ta omsyn

KNBF har òg nokre oppmodingar til båtfolket i møte med båtsommaren.

– Bygg oppunder det gode sjømannskapet, og hugs at båtliv er båtfellesskap der alle er venner. Avpass farten etter forholda og omgivnadene dine. Ta omsyn til andre og hjelp til, ikkje berre når nokon er i naud, men også ved ilandstiging i ei flott uthamn, eller ved småuhell, seier president Egil Kr. Olsen i KNBF.

Generalsekretær Stig Hvide Smith understrekar òg viktigheita av å halde seg edru når ein fører båt.

– Etter ein dom i Høgsterett er no rettspraksis at du mistar retten til å føre båt om du blir teken med promille på éin og oppover. Vi rår mot å føre båt i alkoholpåverka tilstand, uansett promille, seier Smith.

Auka drukningstal

I juni omkom 15 personar av drukning i Noreg. Det er fem meir enn same månad i fjor, men like mykje som i juni i 2018 – ein sommar med usedvanleg fint vêr.

Av dei som drukna i juni, omkom sju etter fall frå land, seks under bading og to i samband med bruk av fritidsbåt. Drukningsstatistikken frå redningsselskapet viser at 45 personar drukna i første halvår. Det er åtte fleire enn på same tid i fjor.

Fleire båtar og meir uerfarne båtførarar fører òg til fleire skadar. Hittil i år har talet på skadar på fritidsbåt allereie auka med over 10 prosent, ifølgje tal frå Frende forsikring. Juli og august er vanlegvis dei månadene som toppar skadestatistikken.

