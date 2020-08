Nav vart varsla om feilpraktisering tidleg på 2000-talet

innenriks

Det kjem fram i rapporten frå granskingsutvalet, Blindsonen, som vart lagd fram tysdag. Der blir det vist til at forholdet mellom Navs praksis og krava i EØS-retten vart problematisert så tidleg som i 2001, då Trygderetten behandla fleire saker om arbeidstakarar som hadde vorte sjukmelde under opphald i utlandet.

I avgjerdene sine viser Trygderetten til eit brev frå Sosial- og helsedepartementet til det dåverande Rikstrygdeverket om at «praksis i slike saker var for streng og straks må leggjast om», heiter det i rapporten.

– Uheldig

At Nav verken følgde opp eller kommuniserte dette til departementet, er uheldig, meiner utvalet.

Også i ei avgjerd frå 2011 heiter det uttrykkjeleg frå Trygderetten at Nav Klageinstans ikkje tilstrekkeleg har vurdert EØS-regelverket.

– Trygderetten, og særleg nokre dommarar, har i enkeltavgjerder over mange år påpeika manglande EØS-rettslege vurderingar i vedtak frå Nav, heiter det i rapporten, der Nav får flengjande kritikk for ikkje å ta signala på alvor.

Men også Trygderetten må tole kritikk. Han har eit sjølvstendig ansvar for å følgje opp der det er tvil om Navs rundskriv følgjer rett rettsoppfatning, slår utvalet fast.

Burde reagert

– I denne saka kunne, og burde, Trygderetten ha reagert raskare. Det burde vore sett rett med fem medlemmer for å avklare at Nav måtte endre praksis, heiter det i rapporten.

Utvalet er òg «noko overraska» over at styringsinstruksen til Nav ikkje pålegg direktoratet å følgje med på praksis frå EU-domstolen, trass i at tolkingane der av trygdeforordningane står sentralt i korleis EØS-retten skal følgjast opp.

