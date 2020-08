61 skule- og barnehageborn i Nordre Follo i karantene

innenriks

To tilsette på høvesvis SFO ved Vevelstadåsen skule og Vestråt barnehage i Nordre Follo kommune testa søndag positivt for koronaviruset. Kommunen opplyser at totalt 61 born, 13 tilsette og tre føresette er sett i karantene, skriv VG.

– Ved Vevelstadåsen skule er 36 born, fem tilsette og éin føresett i karantene. Ved Vestråt barnehage gjeld det 25 born, åtte tilsette og to føresette, seier smittevernoverlege Monica Viksaas Biermann.

Dei to smitta bur ikkje i Nordre Follo kommune, og begge tilfella er knytte til utbrotet i Indre Østfold.

Begge dei tilsette var på jobb onsdag førre veke.

Tidlegare måndag vart det kjent at førsteklasseforeldra i Nordre Follo ikkje får følgje borna sine inn i klasserommet når dei startar på skulen. Grunnen er éinmetersregelen.

– I år får ikkje foreldra til barna følgje dei inn i klasserommet, men dei får sjølvsagt følgje dei til skulen, seier områdeleiar Katti Anker Teisberg for skulane i Nordre Follo til Østlandets Blad.

