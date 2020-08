Bartender smitta i Haugesund – kommunen etterlyser pubgjester

innenriks

Bartenderen vart stadfesta smitta måndag, og smittesporingsteamet ønskjer no kontakt med alle som var på utestadene Rabinowitz og Dikselen 31. juli, 1., 2. og 3. august.

– Vi har behov for å alliere oss med pressa for å prøve å fange opp dei som har vore kundar der. Vi treng å få tak i dei som har vore på utestadene for å vurdere om dei skal i karantene og blir testa, seier smittevernlege Teis Qvale til Haugesund avis.

Bartenderen har ikkje vore på jobb sidan vedkommande fekk mistanke om smitte.

Han seier at dei har auka bemanninga på smitteoppsporingsteamet og koronatelefonen. I tillegg blir testkapasiteten no auka. Dei aktuelle pubgjestene blir bedne om å ringje koronatelefonen på 481 06 331.

