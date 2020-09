Kommunar rundt Oslo seier ja til munnbindpåbod

innenriks

Munnbindpåbodet gjeld når det ikkje er mogleg å halde éin meters avstand til medtrafikantar.

Påbodet vart innført i Oslo måndag som eitt av i alt fire nye tiltak for å bremse koronasmitten. Same dag bad helseminister Bent Høie (H) Oslos 19 nabokommunar om å koordinere smitteverntiltaka sine med tiltakspakken i hovudstaden.

Minst ti av dei seier no at eit munnbindpåbod er mest aktuelt, melder VG.

Blant dei er Lillestrøm.

– Endeleg vedtak blir fatta i formannskapen i morgon, seier ordførar Jørgen Vik (Ap) til NTB.

– Ønskjer påbod

Også politikarane på Nesodden vil ha eit påbod om munnbind i kollektivtrafikken.

– Vi har gjort ei vurdering av at jobbreiser til Oslo representerer det største potensialet for å få auka smitte på Nesodden. Derfor har vi vore tydeleg på at vi ønskjer eit pålegg om munnbind, seier ordførar Truls Wickholm (Ap) til Dagbladet.

I Asker og Bærum er ingen avgjerder fatta så langt. I Asker skal kriseleiinga i kommunen ha møte onsdag, opplyser ordførar Lene Conradi.

– Vi kjem til å gjere nøye vurderingar. Men det er logisk og naturleg å følgje opp munnbindpåbodet, seier ho til NTB. Kommunen skal òg vurdere avgrensingar på arrangement.

– Håpar det vil gi meining

Follo-kommunane hadde tysdag møte for å samkøyre tiltaka sine.

– Vi er samde om å tilrå kommunestyret påbod om bruk av munnbind på kollektivtransport, opplyser ordførar i Nordre Follo, Hanne Opdan.

Påbodet gjeld all transport mellom kommunane og inn og ut av Follo, med unntak av skulebussar. Follo har per i dag lite smitte, men Opdan fryktar ikkje at innbyggjarane vil oppleve munnbindpåbodet som for inngripande.

– Eg håpar og trur at det å bruke munnbind vil gi meining for folk. Vi gjer jo dette for å hindre smitte mellom oss, seier ho.

– Unngå Oslo-reiser

Hole kommune har vedteke å tilrå bruk av munnbind, men vil ikkje komme med eit påbod, ifølgje VG.

I Lunner kommune vurderer kommuneleiinga å rå innbyggjarane mot å reise til Oslo dersom det ikkje er strengt naudsynt.

– Vi er innstilte på å gå ut med ei åtvaring til innbyggjarane våre om å unngå unødvendige reiser inn til Oslo. Vi skal ha møte i kommunen i dag, og eg kjem til å oppmode om det, seier ordførar Harald Tyrdal til Dagbladet.

Følgjer Oslo – delvis

Forutan munnbindpåbod har Oslo innført påbod om registrering av gjester på serveringsstadar, mellombels forbod mot innandørs arrangement med fleire enn 50 deltakarar utan faste sitteplassar og bruk av munnbind i heimesjukepleia der det ikkje er mogleg å halde avstand.

Både Lillestrøm, Asker og fleire andre kommunar seier dei vil følgje i Oslos fotspor når det gjeld arrangementsforbodet.

Men kommunane er meir skeptiske når det gjeld å påleggje skjenkestadar å registrere alle gjester. I Lillestrøm vil kommunen først ha ein dialog med bransjen.

– Vi har hittil ikkje hatt smitteutbrot som følgje av besøk på kafear og skjenkestadar i Lillestrøm, påpeikar Vik.

Ikkje munnbindpåbod i heimetenesta

Lillestrøm vil førebels heller ikkje innføre påbod om bruk av munnbind i heimesjukepleia, men først søkje råd hos Folkehelseinstituttet (FHI) og dessutan tillitsvalde og hovudverneombod i kommunane.

– Dette er ei sak som omhandlar arbeidsgivarpolitikk, og er ikkje noko som krev politisk behandling, seier Vik.

I andre kommunar, som Asker og Nordre Follo, er eit munnbindpåbod i heimesjukepleia allereie innført.

– Det kjem vi til å vidareføre, seier Opdan.

