Kommunar rundt Oslo vil ha munnbindpåbod

innenriks

Munnbindpåbodet gjeld når det ikkje er mogleg å halde éin meters avstand til medtrafikantar.

– Endeleg vedtak blir fatta i formannskapet i morgon, seier ordførar Jørgen Vik (Ap) til NTB etter at kommuneleiinga og politisk leiing diskuterte nye koronatiltak på eit møte tysdag morgon.

Helseminister Bent Høie (H) bad måndag kommunane rundt Oslo koordinere smitteverntiltaka sine med den nye tiltakspakken som er innført i hovudstaden. Mange kommunar starta dagen tysdag med å diskutere nye innstrammingar.

– Ønskjer påbod

Også på Nesodden ønskjer kommunen no å innføre påbod om munnbind i kollektivtrafikken.

– Vi har gjort ei vurdering av at jobbreiser til Oslo representerer det største potensialet for å få auka smitte på Nesodden. Derfor har vi vore tydeleg på at vi ønskjer eit pålegg om munnbind, seier ordførar Truls Wickholm (Ap) til Dagbladet.

I Bærum er ingen avgjerder så langt fatta.

– Med utgangspunkt i smitteverntiltaka i Oslo startar vi dialog med arbeidstakarorganisasjonane og vernetenesta, nabokommunane og næringslivet om korleis vi kan bidra til å gjennomføre tiltak på ein god måte, seier kommunedirektør Geir B. Aga til NTB. .

Følgjer Oslo – delvis

Dei nye smitteverntiltaka i Oslo er:

* Påbod om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikkje er mogleg å halde éin meter avstand.

* Påbod om registrering av gjester på serveringsstader.

* Mellombels forbod mot innandørs arrangement med fleire enn 50 deltakarar utan faste sitteplassar.

* Bruk av munnbind i heimetenesta der det ikkje er mogleg å halde avstand.

Lillestrøm følgjer i Oslos fotspor når det gjeld arrangementsforbodet. Derimot blir ikkje skjenkestader førebels pålagt å registrere alle gjester. Kommunen vil først ha ein dialog med bransjen.

– Vi har hittil ikkje hatt smitteutbrot som følgje av besøk på kafear og skjenkestader i Lillestrøm, påpeikar Vik.

Ikkje munnbindpåbod i heimetenesta

Kommunen vil førebels heller ikkje innføre påbod om bruk av munnbind i heimetenesta, men først søkje råd hos Folkehelseinstituttet (FHI) og dessutan tillitsvalde og hovudverneombod.

– Dette er ei sak som omhandlar arbeidsgivarpolitikk, og er ikkje noko som krev politisk behandling, seier Vik.

Ifølgje kommunen har talet på registrerte smitta halde seg stabilt i Lillestrøm den siste tida, med eitt til to nye påviste smittetilfelle dagleg. Kommunen har ingen smittetilfelle som ikkje har vore mogleg å spore.

(©NPK)