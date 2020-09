Uvisst kor lenge anlegget på Melkøya vil vere nedstengt etter brann

innenriks

Meldinga om brannen kom rett etter klokka 15.30 måndag. Klokka 23.30 vart den stadfesta sløkt.

Equinor vil no jobbe med å få oversikt over skadeomfanget og dessutan hendingsgang og årsakene til brannen. Anlegget vart stengt ned i samsvar med beredskapsplanen.

– Brannen vart sløkt i går kveld, og vi jobbar for å skaffe oss oversikt over skadeomfanget. Det er framleis for tidleg å konkludere på kva skadar som er på anlegget, og kor lenge produksjonen vil vere stengt ned, seier kommunikasjonsrådgivar Eskil Eriksen i Equinor til NTB.

Det er òg for tidleg å kunne seie kva som var årsak til brannen.

– Dette var ei alvorleg hending, og vi skal granske hendinga for å få klarheit i hendingsgangen og årsakssamanhengane. Dette er eit arbeid som kjem til å ta tid, og vi er ikkje klare for å konkludere på årsaka til hendinga endå, seier Eriksen.

To slepebåtar og ein supplybåt bidrog med sløkking frå sjøsida, medan spesialtrent innsatspersonell frå Equinor hjelpte nødetatane.

Omtrent samtidig med meldinga om brannen gjekk straumen i Hammerfest sentrum, men det er ikkje kjent om dei to hendingane hadde nokon samanheng.

(©NPK)