Bussforbundsleiar: – Ein stor siger

– Dette var veldig krevjande forhandlingar, men vi er fornøgde med eit resultat som er nesten dobbelt så bra som det arbeidsgivar ville tilby då det vart brot i forhandlingane, seier Klungnes til NTB.

– Vi meiner vi har vunne ein stor siger, seier han.

Han fortel om 19 tøffe timar som til slutt enda på eit generelt tillegg på 5,50 kroner, og dessutan 1 krone for dei med fagbrev.

Klungnes understrekar at streiken òg har bidrege til å sikre sjåførane støtte frå det norske folket og passasjerane, som han meiner no har meir kunnskap om situasjonen for sjåførane.

– Eit svik

Men ikkje alle er like fornøgde.

– Dette resultatet er eit svik mot bussjåførane, har tillitsvald Annstein Garnes i Unibuss i Oslo sagt til Fri Fagbevegelse.

– Dette resultatet er som å få eit slag i trynet, la han til.

Garnes trekker fram at bussjåførane endar på ein lønnsauke på 16.000 kroner, som er lågare ein dei 40.000 som ville tetta gapet til industriarbeidarlønna.

– Forslumming

Også leiar for bussjåførane i Fellesforbundet, Per Ole Melgård, er kritisk til avtalen, som han seier han ikkje vil gi tilslutning til i uravstemminga.

– Eg personleg vil gå for å stemme nei, men det skal behandlast på styremøte i Oslo og omland bussarbeiderforening, seier han til Fri Fagbevegelse.

– Slike utval har vi hatt før, og det har berre ført til at arbeidsgivaren har forslumma tariffavtalen, og at det gir oss eit dårlegare utgangspunkt. Dessutan vil desse spørsmåla først komme opp i tariffoppgjeret i 2022, legg han til.

Vidare streik eit alternativ

Klungnes er ikkje overraska over at resultatet ikkje har falle i smak hos alle.

– Nokon er veldig imot, nokon er veldig for og nokon er midt imellom, seier han til NTB.

Han understrekar at det ikkje er meir enn halvtanna år til tariffoppgjeret i 2022.

– Alternativet er vidare streik med eit ukjent utfall og ende, seier Klungtveit.

– Mange er glade for at streiken er over, men nokon synest jo resultatet er dårleg, legg han til.

