Det varslar Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som representerer kjøttarbeidarane, i ei pressemelding torsdag.

Meklinga startar måndag 5. oktober.

16. september vart det brotet i forhandlingane mellom partane.

– Det var for stor avstand mellom partane, og vi treng no bistand frå Riksmeklaren for å komme i hamn, sa tariffansvarleg Jarle Wilhelmsen i NNN i ei pressemelding.

