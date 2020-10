innenriks

Fabrikken, som ligg ved Tunevannet, har til saman 57 tilsette.

– Eg kan stadfeste at vi eit tal tilsette som har testa positivt for covid-19 dei siste dagane, og at det er fleire som ventar på testsvar, seier presseansvarleg Åsa Larsson i det svenske Husqvarna-konsernet til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Ut frå den situasjonen vi er i no, så har konsernet i samråd med norske smittevernstyresmakter vedteke at 30 tilsette i produksjonsavdelinga skal gå i ein ti dagar lang karantene, seier ho.

