Forsvarssjefen vil ha fortgang i endringar

Ifølgje Aftenposten peikar forsvarssjefen, som tiltredde i august i år, på seks sentrale mål for endring.

Mellom anna meiner han at Forsvaret skal vere organisert på same vis i fredstid som i strid, slik at det kan skifte frå fredsmodus til stridsmodus på éin dag.

Slik det er i dag, vil mange avdelingar kunne trenge veker på førebuingar, men forsvarssjefen meiner alt Noreg har av forsvar, må verke frå dag éin.

I tillegg har han eit mål om kontinuerleg endring og vil ha fortgang.

– Der det er mogleg å forsere timeplanen, så gjer eg det, seier Kristoffersen til Aftenposten.

