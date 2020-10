Tre kroner meir i timen for jordbærplukkarar

innenriks

Onsdag vart Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke samde i tariffoppgjeret for tilsette i jordbruk og gartneri.

Det enda med eit generelt tillegg på 50 øre per time, og eit overeinskomsttillegg på 1,50 per time. Sesongarbeidarane fekk eit tillegg på 3 kroner, og avløysarane 5 kroner.

– Vi har fått betre vilkår for sesongarbeidarane, men ikkje så mykje som vi håpa på, seier forhandlingsleiar Arvid Eikeland i Fellesforbundet til Fri Fagbevegelse.

Men sjølv om dei ikkje lykkast med å fjerne jordbærplukkarsatsen – som ville ført til at sesongarbeidarane ville få same minstelønna som fast tilsette – så meiner Eikeland at dei fekk sendt eit tydeleg signal til arbeidsgivarane.

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke vart nemleg einige om behovet for ein plan som mellom anna skal bidra til å auke lønnsnivået i næringa.

Partane skal derfor invitere regjeringa og dessutan aktørar og organisasjonar i landbruket til diskusjon om tiltak som kan setjast ut i livet så fort som mogleg for å betre rammevilkåra i bransjen, og dessutan lage eit bransjeprogram for å kjempe mot useriøsitet og arbeidskriminalitet innan landbruks- og gartnerisektoren.

(©NPK)