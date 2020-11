SV vil ha svar om vurdering av skuleinntak

innenriks

SV-leiaren har sendt eit skriftleg spørsmål om dette til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), skriv Utdanningsnytt.

– Under høyringa om nasjonal inntaksordning i vår meinte KS at ei slik endring ville krevje ei lovendring, noko som medfører stortingsbehandling. Eg vart overraska over at Kunnskapsdepartementet no har komme fram til ein heilt annan konklusjon. Derfor har eg stilt spørsmål om kva for nokre juridiske vurderingar som har vorte tekne, seier Lysbakken.

Reaksjonane frå opposisjonen på Stortinget, KS, lærarorganisasjonar og ei rekkje raudgrøne fylkeskommunale politikarar har vore sterke etter at regjeringa søndag varsla at ho vil innføre eit friare skuleval til vidaregåande skule i heile landet og nekte fylkeskommunane å ha inntak etter eit nærskuleprinsipp.

Kunnskapsminister Melby har kalla mange av reaksjonane overraskande og overdramatiserande.

– Det vi foreslår, har i praksis vore praktisert i mange fylke i mange år, også i fylke styrt av dei raudgrøne. Så viss dette er så negativt, så synest eg det er rart at dei har praktisert dei modellane over lang tid, sa Melby til NTB tysdag.

