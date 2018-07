Eikrem fristilt av Seattle Sounders

sport

– Vi vil takke Magnus for bidraget til klubben denne sesongen og ønsker han lykke til i det neste steget i karrieren hans, sa sportsdirektør Garth Lagerwey i ei utsegn på nettstaden til klubben.

Eikrem signerte for klubben i januar etter å ha spelt for svenske Malmö dei siste sesongane. Etter å ha vore i Manchester Uniteds ungdomsavdeling har han spelt seniorfotball også for Molde, Heerenveen og Cardiff.

Midtbanespelaren bidrog med to mål og ein assist for Sounders. Han scora eitt mål MLS. Det var i 2-1-sigeren over DC United 9. juli. Han scora også eit mål i Concacafs meisterliga.

