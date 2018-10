Europeiske fotballseriar vil ha meir rettferdig fordeling

sport

European Leagues organiserer 32 europeiske serieforeiningar i 25 land, mellom dei Norsk Toppfotball. Under møtet i Frankfurt slutta delegatane seg til forslaget frå UEFA om å innføre ei tredje europacupturnering, førebels kalla Europaligaen 2, frå sesongen 2021–22.

– UEFA-forslaget fekk støtte frå eit stort fleirtal, sa visepresidenten i foreininga, Claus Thomson.

Meininga er at både meisterligaen og dei to europaligaene skal ha 32 klubbar i gruppespelet. Det betyr i så fall at dagens europaliga blir redusert frå 48 til 32 lag, men at det totale talet klubbar som deltek i det europeiske gruppespelet vil stige.

Innføringa av endå ei europacupturnering er meint å komme lag frå mindre nasjonar til gode, ifølgje UEFA-president Alexander Ceferin. Vedtaket kan komme på styremøtet i Dublin 3. desember, men på grunn av inngåtte avtalar om rettar kan ikkje europacupane få ny struktur før 2021.

Foreininga gjekk sterkt inn for at europacupkampane framleis berre skal spelast midt i veka, det vil seie tysdag til torsdag. Helgene skal framleis vere reserverte for dei nasjonale seriane, bortsett frå finalane.

European Leagues gjekk sterkt inn for ei jamnare fordeling av inntektene frå europacupfotballen, der dei 14 største klubbane no tek ein veldig stor del av kaka. Ifølgje foreininga har 14 klubbar dei siste 26 åra innkassert 7 av 15 milliardar euro (48 prosent).

Med dagens ordning kjem venteleg inntektsdelen til dei 14 største klubbane til å stige til 60 prosent i den neste seksårsperioden.

– Vi treng betre økonomisk balanse, seier Jacco Swart, som er styremedlem i European Leagues, og tek til orde for auka støtte også til klubbar som ikkje greier å kvalifisere seg til europacupspel.

– Ikkje slik at klubbane i dei mindre ligaene skal skru opp lønningane eller kjøpe fleire spelarar, men slik at infrastrukturen i fotballen kan bli betra.

(©NPK)